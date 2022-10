Berlin (ots) -Es waren viel Fingerspitzengefühl und Hinterzimmer-Diplomatie notwendig, um am Ende ein Resultat zu erzielen: Der Weg für die traditionell zwei verkaufsoffenen Adventssonntage ist frei. Der Einzelhandel und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verständigten sich auf einen Kompromiss. Die Senatssozialverwaltung will die Öffnung nun anordnen.Doch von einer grundsätzlichen Einigung für mögliche verkaufsoffene Sonntage im kommenden Jahr ist nicht die Rede. Die Positionen von Einzelhandel und Gewerkschaft in Berlin liegen nämlich weiterhin sehr weit auseinander, auch im rot-grün-roten Senat herrschen unterschiedliche AuffassungenAm Ende wird es darauf hinauslaufen müssen, dass der Berliner Senat ein ganz neues Ladenöffnungsgesetz verabschiedet. Denn die gegenwärtige Lage beinhaltet noch zu viel Unsicherheit, um einen Zustand herzustellen, der vor Gericht dann auch Bestand hat.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5358440