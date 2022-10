DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 13.258 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Montag hat sich in der Breite analog zur späten Entwicklung an der Wall Street kaum etwas getan. Zu Einzelwerten gab es zudem keine Nachrichten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.258 13.254 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

