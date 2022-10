Zu Beginn der Woche mit der US-Zinsentscheidung haben die Anleger am US-Aktienmarkt Gewinne eingestrichen. Der Dow Jones zollte seiner Oktober-Rally am Montag Tribut und verlor 0,4 Prozent auf 32.733 Punkte. Mit einem Zuwachs von fast 14 Prozent war es für den US-Leitindex ein außergewöhnlich starker Monat. Der marktbreite S&P 500 sank am ersten Handelstag der neuen Woche um 0,8 Prozent auf 3.872 Punkte. Noch etwas stärker gab der Nasdaq 100 mit minus 1,2 Prozent auf 11.406 Zähler nach, womit ...

