Frauenfeld, 1. November 2022 Medienmitteilung

Zusammenführung von Procurement und Supply Chain unter neuem Chief Operations Officer Erfolgreiche Integration der medpex-Operations im neuen Logistikzentrum in Heerlen

Kaspar Niklaus zum neuen COO ernannt - mit verstärktem Fokus auf Procurement Die Zur Rose-Gruppe hat die operative Integration der Marke medpex am Standort Heerlen planmässig Ende Oktober 2022 vollzogen. Mit diesem bedeutenden Meilenstein erzielt die Gruppe relevante Effizienzgewinne und Einsparungen von insgesamt CHF 8 Mio. pro Jahr, die Teil des EBITDA-Break-even-Programms sind. Der Fokus im Operations-Bereich liegt zusätzlich zu Logistik und Distribution künftig verstärkt auf dem Procurement, woraus ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung der Bruttomarge resultieren wird. Diese Aufgaben übernimmt per 1. November 2022 Kaspar Niklaus als neuer Chief Operations Officer und Mitglied der Konzernleitung. Er folgt damit auf Bernd Gschaider, der sich entschieden hat, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. CEO Walter Hess: «Bernd Gschaider leitete und organisierte die gruppenweiten Logistikprozesse in seiner zweieinhalbjährigen Tätigkeit mit hoher Fachkompetenz. Unter seiner Führung wurde auch das neue Logistikzentrum in Heerlen errichtet und im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Grossprojekts wurden die Voraussetzungen für die Integration der Marke medpex geschaffen.» Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken Bernd Gschaider für seinen wertvollen Beitrag und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Sein Nachfolger, Kaspar Niklaus, stiess im April 2022 als Chief Transformation Officer zur Zur Rose-Gruppe und hat in dieser Funktion das Integrationsprojekt medpex geleitet. Der 54-jährige Schweizer verfügt über umfassende Erfahrung im Einzel- und Grosshandel. Die letzten sieben Jahre war er Vorsitzender der Geschäftsleitung des Pharmahandelsunternehmens Phoenix Schweiz, davor in ebenfalls leitenden Positionen bei De Sede, Valora und Coop. Er ist diplomierter Agronom der ETH Zürich und hält einen Master of Business Administration und Informatics der Rotterdam School of Management. Walter Hess: «Wir freuen uns, mit Kaspar Niklaus eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit als neuen Chief Operations Officer gewonnen zu haben. Mit seinem beeindruckenden Leistungsausweis und branchenspezifischen Know-how können wir der Dynamik unserer Märkte begegnen und die Optimierungspotenziale aus Procurement und Supply Chain noch gezielter vorantreiben und realisieren.» Kontakt für Analysten und Investoren

