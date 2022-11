Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Calima Energy: Profitabler Gas- und Ölproduzent mit Expansionspotenzial



01.11.2022 / 07:01 CET/CEST

Die hohen Öl- und vor allem Gaspreise sorgen vor allem aber bei Weitem nicht nur in Europa für Aufregung. Immer deutlicher und schmerzlicher wird uns bewusst gemacht, wie abhängig die Welt, vor allem die westliche, von günstiger Energie ist. Kein Wunder, dass nicht nur Produzenten Erneuerbarer Energie sondern auch ganz klassische Öl- und Gasförderer ihre Erlöse deutlich steigern können. Die australische Gesellschaft, die wir den Lesern von Goldinvest.de heute vorstellen wollen, hat ebenfalls auf ihren kanadischen Projekten erst vor Kurzem die höchsten Halbjahresumsätze der Unternehmensgeschichte generiert! Die Rede ist von Calima Energy (WKN A2DWL4 / ASX CE1), die sich erst im Frühjahr 2021 mit der Akquisition der privaten Blackspur Oil Corp. - für 48,5 Mio. USD - neu "erfunden" hat. Die Explorations- und Produktionsgesellschaft auf Calgary ist auf die Gewinnung von Öl und Gas in der kanadischen Provinz Alberta ausgerichtet. Dort hat man bereits ein signifikantes Portfolio an Bohrstandorten auf umfangreichen zusammengestellt. Calima erhielt mit der Übernahme von Blackspur unter anderem Zugriff auf die ertrags- und aussichtsreichen Projekte "Brooks" und "Thorsby". Selbst hielt und hält Calima das Gasprojekt "Montney". Seit der Neuausrichtung ist Calima so etwas wie die Projektgesellschaft, währen Blackspur der operativ tätige Partner ist, der über das technische Wissen verfügt und für Exploration und Förderung zuständig ist. Alle drei genannten Projekte, um die sich Blackspur kümmert, liegen dabei in der Region und der gleichnamigen Formation Montney im Westen Kanadas, in der schon seit Jahrzehnten immer wieder signifikante Öl- und Gaslagerstätten entdeckt und in Betrieb genommen werden.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Calima Energy halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Calima Energy und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

