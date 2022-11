Die dritte Prognoseerhöhung des Jahres ist Folge einer weiteren bärenstarken Neukundengewinnung, wovon z. B. AT & T oder VERIZON nur träumen können: Postpaid-Nettokundenzugänge im dritten Quartal 1,6 Millionen, mehr als AT & T und VERIZON zusammen. Im Gesamtjahr wird sich die Zahl der neuen Vertragskunden auf 6,2 bis 6,4 statt 6,0 bis 6,3 Millionen summieren. Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 4,4 Mrd. $ stieg im Jahresvergleich um 26 %. Es ist das höchste Wachstum im Sektor, und die Gesamtjahresprognose reicht nun bis 16,3 bis 16,5 Mrd. $ statt 16 bis 16,3 Mrd. $. Die Prognosen für den bereinigten Kerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurden ebenso auf 26,2 bis 26,4 Mrd. $ (zuvor 26 bis 26,3 Mrd. $) angehoben. Kurzum: T-MOBILE US stand noch nie besser als heute da. Der indirekte Kauf über die DT. TELEKOM ist der smartere Zug.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





T-MOBILE US-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de