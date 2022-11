Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober dürfte der DAX am Dienstag mit grünen Vorzeichen in den November starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,8 Prozent höher auf 13.368 Punkte. Das wäre ein weiteres Hoch seit Mitte September. Kann die charttechnisch wichtige Marke von 13.300 Punkten nachhaltig überwunden werden, würde mit der 200-Tage-Linie bei 13.676 Zählern eine weitere langfristige Trendlinie in den Fokus rücken.Der DAX schloss zum Wochenauftakt kaum ...

