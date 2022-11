Am Freitag hat BYD die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte damit erneut überzeugen. Die Anleger belohnten das deutliche Umsatz- und Gewinnwachstum am Montag mit einem Plus von sechs Prozent. Auch die Analysten zeigten sich überzeugt, kürzten teilweise jedoch ihre Kursziele.Konkret reduzierte etwa Daiwa Securities das Kursziel von 380 auf 328 Hongkong Dollar (HKD), behielt jedoch die Kaufempfehlung für die BYD-Aktie bei und zeigte sich überzeugt von den Quartalszahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...