NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die am Vortag bekanntgegebenen Kapazitätsausbaupläne der beiden wichtigsten Siliziumkarbid-Kunden von Aixtron, Wolfspeed und On Semi, ließen positive Rückschlüsse auf die Geschäfte des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers zu, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursschwäche der Aixtron-Papiere betrachtet die Expertin als Kaufgelegenheit./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 15:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

