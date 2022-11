EQS-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Eric Sturdza Investments strebt an, Anlegern mit neuem Fonds Renditechancen auch in schwierigem Marktumfeld zu bieten Long-Short-Fonds eröffnet Renditechancen auch bei fallenden Kursen

Erfahrenes Managementteam von Crawford Fund Management bringt entsprechendes langjähriges Know-how ein Frankfurt, 01. November 2022 - Die Fondsgesellschaft Eric Sturdza Investments hat mit dem Strategic Long Short Fund einen neuen Aktien-Fonds aufgelegt, der Long- und Short-Positionen eingehen kann. Der Fonds wird von der Investmentberatungsgesellschaft Crawford Fund Management ("Crawford") unter der Leitung der Experten Christopher L. Crawford, Scott L. Utzinger und Jonathan R. Saunders gemanagt. Letztere verfolgen bereits seit 13 Jahren eine Long-Short-Strategie und können über diesen Zeitraum eine erfolgreiche Performance aufweisen. Die Rendite liegt seit Auflage der Strategie bei durchschnittlich 11 % pro Jahr und war in 12 von 13 Jahren positiv (Zeitraum 01/02/2009 bis 31/08/2022). Die Risikoparameter sind überdurchschnittlich gering ausgeprägt: Die Volatilität liegt bei 8,21 % und der maximale Drawdown bei 11,54 % (Zeitraum 01/02/2009 bis 30/09/2022). Bei der Auswahl der Long-Positionen fokussiert sich das Portfoliomanagement-Team auf inhabergeführte Unternehmen aus dem Small- und Midcap-Bereich. Besonderes Augenmerk richtet das Managementteam des diskretionären Portfolios bei der Auswahl der Titel auf solide Geschäftsmodelle, die Herangehensweise des Managements sowie eine attraktive Bewertung mit zukünftigem Potential. Dabei strebt Crawford eine längere Haltedauer an, die typischerweise zwei bis vier Jahre umfasst. "Wir sehen uns ganz klar als Investoren. Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen über ein bewährtes, anreiz- und ethisch orientiertes Management verfügen und dass diese entweder langfristige Wachstumschancen auf Basis von Innovation oder beschleunigende Faktoren für positiven Wandel aufweisen," so Christopher Crawford, Gründer, Managing Partner und CIO bei Crawford Fund Management. Der aufziehende Paradigmenwechsel bei den globalen Zinssätzen und Inflationsraten, den anhaltenden geopolitischen Schocks und den Veränderungen der Volkswirtschaften durch die Herausforderungen des Klimawandels hat zu einer fundamentalen Transformation der Einflussfaktoren an den Kapitalmärkten geführt. Gerade gestiegene Kosten für die Refinanzierung und noch nicht profitable Wachstumsstrategien setzen viele Unternehmen unter Druck. Die sich negativ auswirkenden Faktoren eröffnen laut Crawford selektive Chancen, um sich an den Abwärtsbewegungen von Aktienpreisen über Optionen zu beteiligen. Ausgewählte junge Unternehmen mit rasantem Wachstum, die nach Einschätzung von Crawford eigentlich ein intrinsisches Verlustgeschäft aufweisen, werden wahrscheinlich eine Rationalisierung erfahren. Aber auch Aktiengesellschaften, deren Bilanz nicht solide aufgestellt ist und die einen hohen Verschuldungsgrad aufweisen, stehen auf der Zielliste für Short-Positionen. Grundsätzlich werden Verkäufe über Put-Optionen abgebildet, um so die Risiken der traditionellen Leerverkäufe zu reduzieren. Bei der Auswahl der Aktien spielen Unternehmens- und Managementeigenschaften eine größere Rolle als die Branche, Marktkapitalisierung oder das Land. Jedoch haben die Auswahlkriterien von Crawford zu einem Portfolio geführt, das typischerweise zu 80 % in Nordamerika und ein Großteil davon in Small und Mid Cap-Aktien investiert ist. "Wir freuen uns sehr, mit Eric Sturdza Investments einen bewährten, professionellen und sorgfältigen Partner gefunden zu haben, der uns dabei unterstützt, unsere erfolgreiche Strategie europäischen Investoren zugänglich zu machen", so Christopher Crawford weiter. "Wir erleben eine Inflation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, und fast alle Anlageklassen sind davon betroffen. Aus diesem Grund sind wir in der glücklichen Lage, mit einem Investmentberater zusammenzuarbeiten, der über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um mit dieser neuen Dynamik umzugehen - ein Team, von dem wir glauben, dass es in der Lage sein wird, weiterhin absolute und unkorrelierte Renditen zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass das Team von Crawford gut aufgestellt ist, um in diesem neuen Marktumfeld Chancen zu finden und Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", kommentiert Andrew Fish, Managing Director bei Eric Sturdza Investments. Der Strategic Long Short Fund ist bisher für den Vertrieb in Irland zugelassen; weitere Vertriebszulassungen werden gerade vorbereitet. Bei dem Fonds handelt es sich nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 um ein Produkt, das ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Folgende Anteilklassen werden angeboten. Diese können abhängig von der Investorenkategorie spezifische Eigenschaften aufweisen - Details können im Anhang des Verkaufsprospekts gefunden werden: A EUR Class, ISIN IE000JRL4FH0 A CHF Class, ISIN IE0005YRKJ78 A USD Class, ISIN IE000SC1QCD8 A2 EUR Class, ISIN IE0005AD4Y75 A2 CHF Class, ISIN IE000MCNXM50 A2 USD Class, ISIN IE00074ZT5E0 B EUR Class, ISIN IE000195JL60 B CHF Class, ISIN IE000FDK99Y4 B USD Class, ISIN IE000WO9WAJ0 B GBP Class, ISIN IE000T9HWUB2 SI EUR Class, ISIN IE0003IMWY56 SI CHF Class, ISIN IE0007L3Q159 SI USD Class, ISIN IE0009O2NRD1 SI GBP Class, ISIN IE000IVZHYV5

Über Crawford Fund Management Die 2009 gegründete und von Chris Crawford, Scott Utzinger und Jonathan Saunders geleitete Investmentgesellschaft Crawford Fund Management ("Crawford") mit Sitz in Boston verfolgt eine Anlagestrategie, die auf überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalerhalt ausgerichtet ist. Dabei setzt Crawford sowohl auf Long- als auch Short-Portfolios. Crawford konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Sektor, eine bestimmte geografische Region, eine bestimmte Marktkapitalisierung oder einen bestimmten Anlagestil, sondern sucht nach spezifischen Anlagemerkmalen, einschließlich einer starken Ausrichtung der Anreize auf die Unternehmensführung. Dies führt zu einem aussichtsreichen Universum von Long-Ideen bei Aktien, über die an der Wall Street typischerweise wenig berichtet wird. Ein innovativer, aber konservativer Ansatz, bei dem Leerverkäufe in erster Linie über Single-Name-Put-Optionen erfolgen, ermöglicht es Crawford, in schwer zugänglichen Marktbereichen Renditechancen wahrzunehmen und sogar bei fallenden Kursen oftmals überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Über Eric Sturdza Investments E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Eric Sturdza Group umfasst eine Privatbank, ein Family Office sowie eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Eric Sturdza Investments ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt Eric Sturdza Investments ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/ Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Tel. +49 (69) 905 505-57 Disclaimer Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Ansichten und Aussagen stammen von Crawford Fund Management in der Eigenschaft als Anlageberater des E.I. Sturdza Strategic Long Short Fund, entsprechen dem Stand zum 01.11.2022 und beruhen auf internem Research und internen Simulationen. Das vorliegende Dokument stellt kein unabhängiges Research dar. Die darin enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen als Empfehlung für den Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, für Finanzdienstleistungen, für die Nutzung eines Anlageprodukts oder einer Anlagestrategie, für anderweitige Anlagetätigkeiten oder als Ausdruck einer Ansicht zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert eines Wertpapiers oder eines Finanzinstruments zu betrachten. Die Ansichten und Aussagen von Crawford Fund Management sind keinesfalls als Beratung zu Rechtsfragen, Steuern, Wertpapieren oder Anlagen auszulegen. Die vorliegenden Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen". Alle Projektionen, Prognosen und entsprechenden Aussagen oder zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Crawford Fund Management ist zwar der Ansicht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen entnehmbaren Erwartungen angemessen sind, kann aber keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie, Vorhersage oder feste Behauptung einer Tatsache oder Wahrscheinlichkeit dar. Jede Anlage unterliegt Risiken. Der Wert einer Anlage und der Fonds sowie die damit erzielten Einnahmen können fallen oder steigen. Daher müssen die Anleger in der Lage sein, die Risiken einer bedeutenden Wertminderung oder des Verlusts ihrer gesamten Anlagen zu tragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Das vorliegende Dokument wird herausgegeben von Eric Sturdza Management Company S.A ("ESMC"), einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter der Nummer ID S00001025 zugelassenen, vom Fonds ernannten Verwaltungsgesellschaft mit Vertriebszulassung für die im vorliegenden Dokument genannten Länder. Der eingetragene Sitz von ESMC befindet sich an der Adresse 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg. ESMC hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (nachfolgend "EISSML") zur Verwaltungs- und weltweiten Vertriebsgesellschaft benannt, reguliert durch die Guernsey Financial Services Commission unter der Unternehmensnummer: 35985. EISSML ist eingetragen an der Adresse 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pré, St Peter Port, Guernsey GY1 1LT. EISSML ist Teil der Eric Sturdza Group. E.I. Sturdza Funds plc und die zugehörigen Teilfonds sind irische Fonds, die von der irischen Zentralbank zugelassen sind. Bei den im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um ungeprüfte Schätzungen, die sich ändern können. Die vorliegenden Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder die sonstige Beantragung von Anteilen an den Fonds dar.

