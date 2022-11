The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2022



ISIN Name

DE000DK0B7L8 DEKABANK DGZ IHS.S.7321

XS0554975325 DT. BAHN FIN. 10/22 MTN

DE000HLB4QB1 LB.HESS.-THR.IS.05B/2017

XS2251781519 KOMMUNALBK 20/22 MTN REGS

DE000A12ULL2 ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.

