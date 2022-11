The following instruments on XETRA do have their first trading 01.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.11.2022Aktien1 SE0019019027 Incoax Networks AB BTA2 CA3810832038 Golden Independence Mining Corp.3 CA45986N1024 International Metals Mining Corp.Anleihen1 XS2551903425 Honeywell International Inc.2 XS2539440722 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 XS2539377262 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)4 CH1206367596 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken5 US438516AR73 Honeywell International Inc.6 US89788MAK80 Truist Financial Corp.7 BE6338582206 Biocartis Group NV