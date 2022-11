Lippstadt (ots) -Das Fachzentrum Finanzen unter Leitung von Dieter Homburg hat in der Finanz- und Versicherungsbranche etwas Einmaliges geschaffen: Einen echten Expertenstatus, der jeden Monat hunderte von neuen Kundenanfragen einbringt. Die Presse bezeichnet ihn und sein Team als Robin Hood privat Krankenversicherter Menschen in Deutschland. "Die vielen Menschen, die sich bei uns jeden Tag melden, möchten erstklassig beraten werden", so Homburg. Genau deshalb erweitert das Unternehmen sein Team und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Versicherungs- und Finanzberater oder solche dies werden wollen. Die Tätigkeit kann wahlweise am Standort in Lippstadt oder im Homeoffice ausgeführt werden.Gründer und Geschäftsführer Dieter Homburg: "Das Fachzentrum Finanzen kümmert sich mit Herz und Verstand um die Krankenversicherungen und die Altersvorsorge seiner Kunden. Dazu habe ich auch den Amazon Besteller 'Altersvorsorge für Dummies' für die weltbekannte Bücherserie geschrieben. Wir leisten eine ehrliche und kompetente Beratung, was sich längst in ganz Deutschland herumgesprochen hat. Unsere Dienstleistung ist stark nachgefragt und das Unternehmen wächst beständig. Wir bauen deshalb unser Team weiter aus. Wer positiv denkt und das Herz am rechten Fleck hat, ist bei uns herzlich willkommen. Ihn erwartet eine moderne Unternehmenskultur. Unsere Mitarbeiter arbeiten unabhängig und flexibel. Wir lassen sie aber nicht allein. In unserem Team fühlt man sich gut aufgehoben. Wir ziehen alle an einem Strang."Sinnvolle und sichere Altersvorsorge vom ExpertenDieter Homburg gründete das Fachzentrum Finanzen vor 23 Jahren, um den Menschen zu zeigen, wie sie ihre Finanzen sinnvoll gestalten können. Bei der Beratung dreht sich alles um die Altersvorsorge und die Gesundheitsabsicherung durch private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Pflegeversicherung. Dieter Homburg ist ein gefragter Finanzexperte, der für sein Thema brennt. Er schreibt für den Focus und war als Experte bereits mehrfach bei RTL zu sehen. Mit dem Fachzentrum Finanzen bietet er eine Beratung an, die seinen Kunden unnötige Kosten einspart und ihre Rendite optimiert.Wer beim Fachzentrum Finanzen als Berater einsteigen möchte, den erwartet eine gründliche Einarbeitung über drei Monate, bei der ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Gearbeitet wird mit den neuesten Apple Notebooks, 27 Zoll Bildschirmen, Rohde Mikrofonen und Logitech Webcams. Am Standort Lippstadt gibt es eine Vitaminbar und ein firmeneigenes Fitnessstudio. Für ein gesundes und leckeres Mittagessen ist ebenfalls gesorgt. Im Massagesessel kann man sich zwischendurch entspannen.Mitarbeiter profitieren von moderner UnternehmenskulturWer lieber im Homeoffice arbeitet, der muss nicht befürchten, von den Kollegen abgeschnitten zu sein. Es gibt einen beständigen Austausch zwischen den Mitarbeitern und die wöchentlichen Online-Teammeetings sorgen für gute Laune und die nötige Energie. Hochpreisige Weiterbildungen stehen über einen Mitarbeiterzugang auch online zur Verfügung.Gefragt sind beim Fachzentrum Finanzen Eigenschaften wie Verkaufstalent, Kommunikationsfähigkeit und eine Affinität zur Technik sollte vorhanden sein. Quereinsteiger sind im Unternehmen gern gesehen. Die Vergütung erfolgt über ein Grundgehalt und leistungsabhängige Boni."Wer bei uns als Berater tätig ist, betreibt im Übrigen keine Kaltakquise", betont Dieter Homburg. "Die Kunden kommen von selbst zu uns. Sie erwarten dann allerdings eine exzellente Beratung."Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.dieterhomburg.de/Pressekontakt:Fachzentrum Finanzen AG & Co.KGVertreten durch: Klaus Dieter Homburghttps://www.dieterhomburg.de/office@fachzentrum-finanzen.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Fachzentrum Finanzen AG & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164993/5358560