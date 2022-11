Der britische Ölkonzern BP konnte im dritten Quartal mehr als überzeugen. Die Anleger jubeln, der Politik könnte das Mega-Ergebnis weniger gefallen. Das steckt dahinter. Von Jennifer Senninger BP gewährte heute einen Blick in die Zahlen des dritten Quartals. Die konnten die Erwartungen mehr als übertreffen. So stieg der Nettogewinn auf 8,15 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es noch 3,3 Milliarden Dollar. Grund für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...