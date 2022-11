FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Shop Apotheke nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die guten Eckdaten voll bestätigt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Versandapotheke habe ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds ein anhaltend starkes Wachstum und ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Dieser Trend sollte sich fortsetzen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

