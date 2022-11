Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) wird im Laufe dieser Woche, genauer gesagt am 2. November, ein frisches Quartalszahlenwerk präsentieren. Die Erwartungshaltung ist mit Sicherheit hoch. Schließlich gibt es einiges, das wir beobachten können. Zum Beispiel, wie sich der Umsatz und die Funds from Operations entwickeln. Na klar: Das ist bei jedem operativen Update der Fall. Zuletzt gab es jedoch eine berechtigte Sorge um einen in Schieflage geratenen Mieter. Insofern ist das Thema gar nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...