Fuchs Petrolub SE (Fuchs) meldete ein starkes drittes Quartal, in dem Umsatz und EBIT trotz zahlreicher Herausforderungen und einer starken Vergleichsbasis 6 % über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Margen blieben jedoch aufgrund von angespannten Lieferketten, Gegenwind bei den Inputkosten, geopolitischen Unsicherheiten und Lieferstopps in China unter Druck. Fuchs hob seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 erneut an, da das Management zuversichtlich ist, einen Teil der Inputkosteninflation durch Preiserhöhungen an seine Kunden weiterzugeben. Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 363 Mio. EUR wurde jedoch beibehalten. Während der kurzfristige Gegenwind anhält, sollten die strukturellen Wachstumstreiber Fuchs mittel- bis langfristig weiterhin unterstützen. AlsterResearch stuft die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein, senkt jedoch das Kursziel auf EUR 40,00 (EUR 44,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Fuchs%20Petrolub%20SE





