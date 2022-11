Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine erwartungsgemäß moderat positive BIP-Wachstumsrate und ein nochmaliger Anstieg der Teuerungsrate führten in der Eurozone dazu, dass die Zinserwartungen bezüglich der EZB gestärkt wurden, so die Analysten der Helaba.Da heute in einigen europäischen Ländern und auch den deutschen Bundesländern im Süden und Westen Allerheiligen begangen werde und zudem keine europäischen Daten anstünden, sollte sich zunächst ein ruhiger Handelsverlauf ergeben und erst am Nachmittag sei mit Impulsen aus den USA zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...