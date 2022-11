DJ Naspers dementiert Bericht über Tencent-Komplettverkauf

Von Kyle Morris

BARCELONA (Dow Jones)--Naspers hat einen Bericht der News-Website Asian Tech Press über angeblich laufende Verhandlungen zum Verkauf seines kompletten Aktienpakets am chinesischen Internetkonzern Tencent als "spekulativ und unwahr" zurückgewiesen. Darin war von Gesprächen die Rede, die Naspers angeblich mit einer Gruppe unter Führung der staatlichen chinesischen Investmentgesellschaft Citic führt. Der Bericht berief sich auf Quellen aus dem Citic-Umfeld.

Seit Ende Juni verkauft die niederländische Naspers-Tochter Prosus, die das knapp 70 Milliarden Dollar schwere Tencent-Aktienpaket hält, in regelmäßigen Abständen in kleinerem Umfang Anteile an dem chinesischen Konzern, um damit unbegrenzte Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren, die beide Firmen zur Kurspflege aufgesetzt haben.

Diese Programme würden fortgesetzt, erklärte Naspers in Reaktion auf den Bericht vom Montag. Naspers und Prosus hätten davon unabhängig weiter Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Tencent.

