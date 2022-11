BP ist gegenwärtig richtig gut im Geschäft. Der britische Öl-Konzern hat im dritten Quartal dank hoher Ölpreise seinen Gewinn mehr als verdoppelt und zugleich den zweithöchsten Quartalsgewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Und: Der Öl-Konzern will weiterhin eigene Aktien mit einem Milliarden-Volumen zurückkaufen. Konkret: Das bereinigte Nettoergebnis stieg in den Monaten Juli bis September auf 8,15 Milliarden US-Dollar (8,22 Milliarden Euro), wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...