ab Montag, 7. November 2022, 22.25 UhrAnlässlich der 46. Duisburger Filmwoche, die vom 7. bis zum 13. November stattfindet, zeigt 3sat vier Filme aus dem vergangenen Wettbewerb. Den Auftakt macht am Montag, 7. November 2022, um 22.25 Uhr die Langzeitbeobachtung "Zuhurs Töchter" von Laurentia Genske und Robin Humboldt. Es folgen der dokumentarische Kurzfilm "Lydia" von Christian Becker, "Köy" von Serpil Turhan und das Videoporträt "Uncomfortably Comfortable" von Maria Petschnig. Alle Filme sind auch in der 3satMediathek zu sehen.Der von den vier 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD gestiftete 3sat-Dokumentarfilmpreis für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm wird in diesem Jahr zum 27. Mal vergeben.Auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und trans: In "Zuhurs Töchter" (Dokumentarfilm von Laurentia Genske und Robin Humboldt, Deutschland 2021, ZDF/3sat, Erstausstrahlung) suchen zwei syrische Schwestern ihren Weg in der neuen Heimat Deutschland. Die syrischen Geschwister können in Deutschland das sein, was sie sind: Frauen. In den wenigen Quadratmetern ihrer Geflüchtetenunterkunft und in den Clubs der Stadt nehmen sich Lohan und Samar eine neue Freiheit. Über drei Jahre lang begleiten die beiden Filmemacher Laurentia Genske und Robin Humboldt Lohan und Samar auf ihren Streifzügen durch Szeneclubs, bei Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und der Auseinandersetzungen mit den Eltern und Geschwistern. Dabei kommen sie einer besonderen Familie nahe, die trotz unzähliger Konflikte und Nöte zusammenhält.Im Anschluss, um 23.55 Uhr, folgt der Kurzfilm "Lydia" (Dokumentarfilm von Christian Becker, Deutschland 2019, ZDF/3sat), der über zwei Dekaden hinweg aus dem Leben des Ehepaares Lydia und Wolfgang B. erzählt. Zwischen Lebenskrise und Lebensfreude, voller Leidenschaft und disziplinierter Arbeit, getrieben von Überzeugungen und Zweifeln und der Angst vor einem tödlichen Zweittumor, berichten Lydias Schmalfilmaufnahmen und Wolfgangs Tagebuchtexte splitterhaft von der Schönheit und der Widrigkeit einer symbiotischen Ehe. Aus dem Super-8-Archiv des Ehepaars hat Regisseur Christian Becker einen Diamanten über das Private geschliffen.Am Dienstag, 8. November 2022, 22.55 Uhr, folgt der Dokumentarfilm "Köy" (Deutschland 2021, ZDF/3sat) von Serpil Turhan in Erstausstrahlung über drei Kurdinnen aus drei Generationen. Neno, die Großmutter der Regisseurin, ist Mutter von elf Kindern und pendelt zwischen Deutschland und der Türkei. Das politische Geschehen in der Heimat verfolgt sie mit einer klaren Haltung. Saniye betreibt ein kleines Kiez-Café in Berlin und träumt davon, eines Tages in ihrem Geburtsort in der Türkei zu leben. Hêvîn will Schauspielerin werden und ist politisch aktiv. Doch während ihres Studiums hat sie nicht mehr viel Zeit für den Kampf gegen die Unterdrückung der kurdischen Minderheit. Vor dem Hintergrund der politischen Veränderungen in der Türkei erzählt "Köy", welche Entscheidungen die drei Frauen für sich treffen und wie das Leben darauf antwortet.Am Dienstag, 15. November 2022, 23.10 Uhr, zeigt 3sat "Uncomfortably Comfortable" (USA, Österreich 2021, ORF/3sat) von Maria Petschnig in Erstausstrahlung. Im Frühling 2018 lernte die Regisseurin in ihrer Brooklyner Nachbarschaft Marc Thompson kennen. Marc lebte bereits über ein Jahr lang in seinem Auto, und das aus eigener Entscheidung, trotz eines festen Jobs. Nebenbei schreibt er Prosatexte. Marc, 58, wuchs in New York City auf, war insgesamt über 17 Jahre inhaftiert. Seine freiwillige Obdachlosigkeit hat sowohl psychologische wie ökonomische Gründe. Ein Jahr lang zeichnete Petschnig Marcs Leben, seinen Alltag und seinen Existenzkampf auf. Entstanden ist ein Porträt, das Fragen zu Wohnungslosigkeit, zu den Auswirkungen von Inhaftierung und Trauma stellt sowie Freundschaft, Rassismus und ein Leben am Rande der Gesellschaft thematisiert.