Die MTU Aero Engines (MTU) hat ein gutes drittes Quartal verzeichnet. Der Umsatz und das bereinigte EBIT übertrafen die Erwartungen um 2 % bzw. 3 %, was vor allem auf das gute Aftermarket-Geschäft zurückzuführen ist. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand ein Rekordhoch, was eine hohe Visibilität für das Umsatzwachstum bietet. Nach starken 9 Monaten hat MTU seine Prognose für Umsatz und bereinigtes EBIT für 2022 angehoben. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an die angehobene Prognose an und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 200,00 (alt: EUR 178,00). Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch sprechen die solide Wettbewerbsposition, die robuste Profitabilität in der zyklischen Luftfahrtindustrie und die potenziell höheren Verteidigungsausgaben für die MTU-Aktie. Dies spiegele sich jedoch vollständig in der Bewertung wider. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/MTU%20Aero%20Engines%20AG





