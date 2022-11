Wiesbaden (ots) -- Die SOLIT Management GmbH mit ihrem GoldSilberShop.de kooperiert mit der C. Hafner GmbH & Co. KG- Zusammenarbeit schafft Weltneuheit im Bereich nachhaltiger Anlagemöglichkeiten- CO2-neutrale Goldbarren werden im GoldSilberShop.de ab Ende Oktober erhältlich seinDer Nachhaltigkeitsgedanke wird immer präsenter und hält somit in immer mehr Branchen Einzug, so auch in den Edelmetallhandel. Aus diesem Grund kooperiert GoldSilberShop.de mit der C. Hafner GmbH & Co. KG und bietet Goldbarren mit sehr geringem CO2-Fußabdruck an. Als Weltneuheit kommt jetzt im Oktober ein komplett CO2-neutraler Barren (https://www.goldsilbershop.de/goldbarren/1-unze-goldbarren.html) auf den Markt. GoldSilberShop.de setzt mit diesem Angebot ein klares Zeichen und leistet einen wichtigen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit.CO2-neutraler Barren für GoldSilberShop.de - gemeinsam für den KlimaschutzMit der Zusammenarbeit zwischen der C. Hafner Gold- und Silberscheideanstalt und dem GoldSilberShop.de (GSS) arbeiten innovative Unternehmen und Platzhirsche der Branche zusammen. In einem Pilotprojekt werden die ersten 1.000 komplett CO2-neutralen Goldbarren gelauncht. Ein Großteil dieser Barren wird im GoldSilberShop.de ab Ende Oktober erhältlich sein.Damit fügt sich diese limitierte Auflage in die bereits bestehende Geschäftsphilosophie des GSS ein, denn bereits 2/3 der bei GSS verkauften Goldbarren sparen rund 99 Prozent der normalerweise entstehenden CO2-Emissionen ein.Tim Schieferstein, Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH, erläutert: "Alleine im ersten Halbjahr 2022 haben unsere Kunden und wir über 100.000 Tonnen CO2 eingespart indem auf CO2-freundliche Goldbarren gewählt wurden. Sie haben es also unmittelbar in der Hand Einfluss auf Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck bei der Kapitalanlage zunehmen."Birgitta K. Hafner, Co-CEO der C. Hafner GmbH & Co. KG, über die Revolution: "Nachhaltigkeit ist für uns mehr als nur ein Trend, daher ist es uns wichtig, dies auch in der Edelmetallbranche zu etablieren. Wir stolz darauf, den weltweit ersten CO2-neutralen Goldbarren vorstellen zu dürfen."Hohe Transparenz und ExpertiseAls Ausgangsmaterial des Recyclingprozesses wird ausschließlich Sekundärmaterial verwendet. Das bedeutet, C. Hafner nutzt nur Abfälle aus der industriellen Be- und Verarbeitung von Edelmetallen, z. B. für die Schmuck- und Uhrenproduktion.Nachhaltigkeit bei Kapitalanlagen mit EdelmetallenMit den jetzt geplanten 1.000 CO2-neutralen Goldbarren legt GSS es in die Hand der Endkunden, über die Größe ihres persönlichen CO2-Fußabdrucks im Rahmen einer Kapitalanlage zu entscheiden. Nicht nur die Auflage der Barren ist limitiert, sondern auch der Zeitraum ihrer Ausgabe, die zwischen dem 24. Oktober und 6. November 2022 im GSS erfolgt.Nehmen die Kunden die nachhaltig produzierten und umwelt- sowie ressourcenschonenden Goldbarren an, ist geplant, sie in naher Zukunft in größeren Mengen herzustellen. C.Hafner als Partner verfügt über die Technologien und Prozessgeschwindigkeiten und damit über Kapazitäten für größere Mengen Goldbarren. Die SOLIT Gruppe mit ihrem GSS (GoldSilberShop.de) können dann in der Folge den Vertrieb der nachhaltigen Goldbarren sicherstellen.Der Nachhaltigkeitsaspekt, auf den sich SOLIT fokussiert, wird für immer mehr Anleger, unabhängig von der Anlageform, immer stärker zu einem wesentlichen Investitions- bzw. Kaufkriterium. SOLIT versteht sich nicht nur als Edelmetall-Handelsunternehmen, sondern auch als Dienstleister rund um das Thema Kapitalanlagen.Über GoldSilberShop.deGoldSilberShop.de bietet seit 10 Jahren ein großes Angebotsspektrum von Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin, Palladium sowie Kupfer zum Livepreis. Auch die weltweit beliebtesten Anlagemünzen können bequem im Shop erworben werden. Die im mehrfach ausgezeichneten Onlineshop ausgewählten Stücke können Kunden sich bequem nach Hause liefern lassen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, bei einer SOLIT-Niederlassung in Wiesbaden und Mainz oder bei einem von bundesweit mehr als 100 Partnern einzukaufen.Über SOLITDas Unternehmen hat seine Wurzeln in Deutschland, wo es unter der Firmierung SOLIT Gruppe als Edelmetall-Handelsunternehmen im Jahr 2008 gegründet wurde. Als Dachgesellschaft fungiert seit 2021 die SOLIT Group AG mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter (Stand August 2022) und macht einen Umsatz von 598 Mio. Euro (Stand 2021)Pressekontakt:SOLIT Management GmbHHerr Tim SchiefersteinOtto-von-Guericke-Ring 10D-65205 WiesbadenT +49 (0) 6122 58 70-58F +49 (0) 6122 58 70-22M presse@solit-kapital.dewww.solit-kapital.de | www.goldsilbershop.dePressekontaktHerr Lukas KnochelM l.knochel@bettertrust.deT +49 178 119 3404Original-Content von: SOLIT Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166340/5358690