Mit einem neuen TV-Spot, einer Vielzahl weiterer Kommunikationsmaßnahmen sowie einem stärkeren Produktfokus geht die R+V Versicherung jetzt in die nächste Runde ihrer Marketingkampagne Am 29. Oktober ist die 360-Grad-Kampagne gestartet, die in TV und vor allem in den digitalen und sozialen Kanälen sowie in Printmedien zu sehen sein wird. "Wir werden jetzt sehr konkret und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...