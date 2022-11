Mönchengladbach/Heidelberg (ots) -- Heidelberg ist Standort des 8. Ateliers der TV-bekannten Brautmode-Designerin und erster in Baden-Württemberg- Einzigartiges Anprobe-Erlebnis auf 180 Quadratmetern in denkmalgeschützter VillaDiese Woche ist es soweit: Am Mittwoch, 2. November, eröffnet Sanna Lindström ihr Brautmode-Atelier in Heidelberg - das 8. Atelier in Deutschland insgesamt und das erste im ganzen Südwesten Deutschlands. Die TV-bekannte Spiegel-Bestseller-Autorin und Designerin bietet Bräuten ein besonderes Konzept: Sie können ihr Kleid selbst mitgestalten. Die verschiedenen Elemente der deutsch-schwedischen Modeschöpferin lassen sich nahtlos miteinander kombinieren, so dass jede Braut ihr Traumkleid nach individuellen Vorstellungen mitdesignen kann.'Walk-in Wednesday' am 2.11.22. von 15 bis 20 UhrZur Eröffnung lädt das Brautmode-Label alle interessierten Bräute und deren Begleitpersonen von 15 bis 20 Uhr ein, das neue Atelier in der Heidelberger Goldschmidtstraße 1 kennenzulernen. Sie bekommen eine Tour durch das Atelier, können einen Blick ins Kleiderzimmer werfen und mit Sanna und ihrem Team ins Gespräch kommen. Brautkleidanproben sind bereits über die Website oder telefonisch buchbar. Geöffnet ist das Heidelberger Atelier montags bis samstags von 10:00 bis 20.00 Uhr.In Heidelberg wird es alle Brautkleid-Designs geben, die bisher auch im größten Atelier, der Villa Lindström in Mönchengladbach, zu finden sind, darunter auch die gerade erst gelaunchte, neue Brautkleidkollektion. "Ich freue mich sehr, dass wir in so kurzer Zeit bereits unser achtes Atelier in Deutschland eröffnen können", sagt Sanna Lindström, Gründerin und Geschäftsführerin der jungen Brautmodemarke. "Durch den Austausch mit unserer Community auf Instagram und im direkten Gespräch mit Bräuten merken wir täglich, wie die Nachfrage nach unseren Designs immer größer wird. Dass wir in Heidelberg nun einen Standort eröffnen können - den ersten in Baden-Württemberg - ist für uns ein wichtiger Schritt. Für viele Bräute wird der Weg zu ihrem Sanna Lindström-Kleid damit einfach kürzer und insgesamt können auch noch mehr Bräute unsere Marke vor Ort erleben."Instagram: instagram.com/sannalindstroemWebsite: www.sannalindstroem.dePressekontakt:Eva SchulenburgTelefon: 0179 / 2 968 112E-Mail: evaschulenburg@me.comOriginal-Content von: Sanna Lindström GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157499/5358720