Die Shop Apotheke (SAE) hat ihre detaillierten Q3-Ergebnisse veröffentlicht. Wie die Analysten von AlsterResearch in ihrem Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen (5. Oktober 2022) bereits erörtert hatten, waren die Q3-Ergebnisse in mehrfacher Hinsicht positiv - robustes Umsatzwachstum trotz geringer e-Rx-Verkäufe, eine positive bereinigte EBITDA-Marge nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit bereinigten EBITDA-Verlusten und weiter verbesserten KPIs. Das Management bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Die Analysten von AlsterResearch werten all dies als positives Zeichen dafür, dass SAE tatsächlich einen ausgewogenen Weg zwischen Wachstum, Kosteneinsparungen und Profitabilität finden kann. Vor allem aber sehen die Analysten einen erheblichen Wert für Investoren, die bereit sind, über die derzeitige negative Stimmung (63% YTD-Kursrückgang) im Zusammenhang mit den Verzögerungen bei der Einführung von e-Rx hinwegzusehen. AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 90,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





