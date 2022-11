Cancom veröffentlichte vorläufige Q3-Zahlen, die ein gemischtes Bild zeigen. Cancom erzielte im 3. Quartal einen gesunden Umsatzanstieg von 10,7 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 329,6 Mio., was auf eine zunehmende Normalisierung der Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Das Q3-EBITDA belief sich jedoch auf EUR 28,9 Mio., was einem deutlichen Rückgang von ca. 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Infolgedessen musste das Management seine Prognose für 2022 aktualisieren, was zu einer deutlichen Senkung der erwarteten Rentabilität führte. Statt eines EBITDA-Wachstums von 10% im Jahresvergleich erwartet Cancom nun einen Rückgang von bis zu 5%. Als Folge der schwachen Zahlen senkt AlsterReseach sowohl die Schätzungen als auch das Kursziel. Auf Basis einer DCF-Analyse ergibt sich ein neues Kursziel von EUR 51,00, was weiterhin zu einem KAUFEN-Rating führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Cancom%20SE





