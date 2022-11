HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3529 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/36 berichte ich zu Allerheiligen über das Börsegeschehen. Erst seit 2019 wird in Wien zu Allerheiligen, so es auf einen Tag Montag bis Freitag fällt, gehandelt. Und heute läuft es gut, der ATX TR ist im Plus und dessen Kapitalisierung wieder über 100 Mrd. Euro. Weiters berichte ich über voestalpine als besten Titel im Oktober und über die nächste Überprüfung der Kappungsgrenzen per 16. Dezember. Weiters gibt es morgen Früh im Rahmen einer ...

