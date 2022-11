Die Hoffnung auf eine weniger aggressive US-Notenbank hat trotz enttäuschender Gewinne bei Tech-Giganten eine Rallye bei US-Aktien ausgelöst. JPMorgan-Analysten sehen nun Raum für weitere massive Kursgewinne.

Sollten die politischen Entscheidungsträger bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung am Mittwoch zurückhaltend werden, sehen JPMorgan-Strategen Raum für eine starke Rallye beim S&P 500. Der breite Index könne demnach an einem Tag um mindestens zehn Prozent steigen, wenn die Zentralbank die Zinssätze langsamer als erwartet - nämlich um einen halben Prozentpunkt - anhebt.

Zudem könnte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell auf der Pressekonferenz Bereitschaft signalisieren, eine erhöhte Inflation und einen angespannten Arbeitsmarkt zu tolerieren, so die Analysten um Andrew Tyler. Dieses Szenario sei das "unwahrscheinlichste", aber das "bullischste" Ergebnis für Aktienanleger, schrieb das Team in einer Mitteilung an Kunden am Montag.

Die Ökonomen der Bank erwarten jedoch, dass die Fed die Zinsen um einen weiteren dreiviertel Prozentpunkt anhebt. Das entspricht auch der durchschnittlichen Prognose einer Bloomberg-Umfrage. Tylers Team hält andere Szenarien für weniger wahrscheinlich.

"Der Markt hatte in der vergangenen Woche angesichts der enttäuschenden Ergebnisse der Megacaps im Technologiesektor allen Grund, die Tiefststände erneut zu testen. Er ist dennoch weiter gestiegen", zitiert Bloomberg Tyler.

Wie könnte also der S&P 500 am Tag des Fed-Zinsentscheids reagieren?

Eine Anhebung um 50 Basispunkte mit einer dovishen Pressekonferenz: "Angesichts des Inflationsniveaus und des angespannten Arbeitsmarktes ist es schwierig, sich ein Szenario vorzustellen, in dem dieses Ergebnis eintritt", zitiert Bloomberg das Team. "Sollte dieses Ergebnis eintreten, könnte die unmittelbare Reaktion eine zweistellige Tagesrendite für Aktien bringen". Der S&P 500 könnte demnach um zehn bis zwölf Prozent steigen.

Eine Anhebung um 50 Basispunkte und eine hawkische Pressekonferenz: Ein Ergebnis, das eintreten könnte, wenn die Fed sich zunehmend Sorgen um die finanzielle Stabilität macht, während sie Wachstum und Inflation weiter ausbalanciert. Der S&P 500 könnte in diesem Szenario um vier bis fünf Prozent steigen.

Anhebung um 75 Basispunkte und eine dovishe Pressekonferenz: Ein Szenario mit der zweithöchsten Eintrittswahrscheinlichkeit, laut JPMorgan. "Wenn die Fed für die Dezembersitzung eine explizite Prognose abgibt, wird dies wahrscheinlich als ein dovishes Ergebnis angesehen." Der S&P 500 könnte um 2,5 bis drei Prozent steigen.

Anhebung um 75 Basispunkte und eine hawkische Pressekonferenz: "Dies ist das wahrscheinlichste Ergebnis, wobei Powell die Option für die Sitzungen im Dezember und 2023 beibehält und gleichzeitig die aktuellen Risiken für eine höhere Inflation betont." Das Team ist auch der Ansicht, dass dies das von den Anleihemärkten am meisten erwartete Ergebnis ist, so dass es möglicherweise keine signifikante Bewegung bei den Renditen geben wird. Der S&P 500 könnte ein Prozent verlieren oder 0,5 Prozent hinzugewinnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US46625H1005,US78378X1072,2455711