Von Ben LevisohnBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDer Nasdaq Composite ist auf dem besten Weg, im Oktober so weit hinter dem Dow Jones Industrial Average zurückzubleiben wie seit 2002 nicht mehr in einem einzigen Monat. Und er könnte auch weiterhin das Schlusslicht bleiben.Letzte Woche hatte der Aktienmarkt unbestreitbar eine sehr gute Woche: Der Dow legte um 5,7 Prozent zu; der S&P 500 stieg um 4 Prozent, und der Nasdaq stieg um 2,2 Prozent. Für den Dow war es die vierte Woche in Folge mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...