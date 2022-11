Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag ihren Leitzins um weitere 75 Basispunkte auf 2% angehoben, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Obwohl die Inflationsrate im Euroraum bereits bei 9,9% liege, würden die Notenbanker ihren Leitzins unnatürlich niedrig halten, mit dem Ziel die Überschuldung der europäischen Staaten und Unternehmen auf Kosten der Sparer abzubauen. In einem freien Markt lägen Zinsen etwa 4 Prozentpunkte oberhalb der Inflation. Dies würde jedoch den Bankrott für die hochverschuldeten Staaten Europas bedeuten, weshalb die EZB diesen Schritt scheue und stattdessen südeuropäische Staatsanleihen aufkaufe, um die Zinsen im Euroraum in Zaum zu halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...