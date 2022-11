DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Allerheiligen gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland als gesetzlicher Feiertag. An den deutschen Börsen wird dessen ungeachtet normal gehandelt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.59 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.921,00 +1,0% -17,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.587,75 +1,2% -28,9% Euro-Stoxx-50 3.671,89 +1,5% -14,6% Stoxx-50 3.581,79 +1,1% -6,2% DAX 13.427,20 +1,3% -15,5% FTSE 7.199,17 +1,5% -3,9% CAC 6.371,76 +1,7% -10,9% Nikkei-225 27.678,92 +0,3% -3,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 139,63% +1,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,68 86,53 +1,3% +1,15 +25,6% Brent/ICE 94,03 92,81 +1,3% +1,22 +28,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 121,49 123,35 -1,5% -1,86 +86,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.652,51 1.632,60 +1,2% +19,91 -9,7% Silber (Spot) 19,93 19,15 +4,0% +0,78 -14,5% Platin (Spot) 947,10 930,05 +1,8% +17,05 -2,4% Kupfer-Future 3,47 3,38 +2,9% +0,10 -21,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Steigende Aktienkurse in Asien und Europa sowie eine ausgeprägte Dollarschwäche manifestieren eine gestiegene Risikoneigung, von der die Wall Street gestützt werden dürfte. Die wird auch durch wieder hochkochende Spekulationen über einen abflachenden Zinspfad der Fed befeuert. Eine Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte am Mittwoch gilt in den USA als ausgemachte Sache. Anders als in Europa ist die Inflation in den USA seit Sommer auf dem Rückzug, insofern besäße die Fed Spielraum für einen weniger aggressiven Zinserhöhungszyklus, wie Händler mutmaßen. US-Präsident Joe Biden hat die Energiekonzerne dazu aufgerufen, die Produktion zu erhöhen und die Preise zu senken. Anderenfalls drohte er mit höheren Steuern für die Branche. Sollten seine Worte Gehör finden, hätte dies einen dämpfenden Inflationseffekt. Zudem fallen die Weizenpreise wieder. Die ukrainischen Getreideexporte durch die Korridore im Schwarzen Meer verlaufen auch ohne russische Sicherheitsgarantien bislang reibungslos. Zur guten Laune trägt auch die überraschend positiv verlaufene Berichtssaison bei.

Der Kurs von Uber Technologies springt im vorbörslichen US-Handel um gut 9 Prozent, nachdem der Fahrdienstleister mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Goodyear Tire & Rubber brechen um 7,4 Prozent ein, nachdem der Reifenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt und von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollar-Stärke berichtet hatte.

Der Autovermieter Avis Budget hat den Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert und mehr verdient als erwartet. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 0,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot

der japanischen Nikon Corp

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 52,0 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,0 Punkte zuvor: 50,9 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 15:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit dem Monatsstart fließt wie so häufig frisches Anlagegeld an den Markt. Zudem hat mit dem November die saisonal beste Phase an den Aktienmärkten begonnen. Und schließlich setzen Marktteilnehmer darauf, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch ein Ende des Leitzinserhöhungszyklus in Aussicht stellen könnte. In Europa erhält die Spekulation um ein Ende der geldpolitischen Straffung auch von den wieder deutlich fallenden Gaspreisen neue Nahrung. Dem britischen Rentenmarkt steht ab Dienstag der große Härtetest bevor. Die britische Notenbank beginnt mit dem aktiven Verkauf ihrer Anleihenbestände. Der Start in den Tag ist zunächst geglückt, die Renditen der Gilts mit einer Laufzeit von zehn Jahren fallen. Besonders stark erholen können sich nun die Verlierer des bisherigen Börsenjahres, so steigen im DAX Vonovia um 3,9 Prozent, Puma um 4,2 Prozent und Zalando um 7,8 Prozent. About You ziehen um 12,4 Prozent. Die Unternehmensplattform Scayle hat im laufenden Jahr bisher Neukunden mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Millionen Euro gewonnen. Für Ocado geht um 35,8 Prozent nach oben. Positiv wird gewertet, dass der Online-Lebensmittelhändler einen weiteren Vertrag für seine Lagertechnologiedienste abschließen konnte. Prosus steigen um 7 Prozent - gestützt von der Beteiligung Tencent. Laut Medienberichten soll ein Konsortium Gespräche mit Prosus bzw. Naspers über den Erwerb der von diesen gehaltenen Tencent-Aktien führen. Für BP geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Konzern hat zwar bereinigt deutlich mehr verdient als erwartet, im Vergleich zum zweiten Quartal ging der Gewinn allerdings zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD EUR/USD 0,9935 +0,5% 0,9927 0,9878 -12,6% EUR/JPY 146,28 -0,5% 146,67 146,73 +11,8% EUR/CHF 0,9873 -0,3% 0,9906 0,9985 -4,8% EUR/GBP 0,8604 -0,2% 0,8609 0,8606 +2,4% USD/JPY 147,23 -1,0% 147,75 148,55 +27,9% GBP/USD 1,1548 +0,7% 1,1531 1,1478 -14,7% USD/CNH (Offshore) 7,2680 -1,0% 7,2859 7,3334 +14,4% Bitcoin BTC/USD 20.518,69 +0,2% 20.603,40 20.408,46 -55,6%

Gestiegene Risikoneigung belastet den Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Aktienmärkten dominiert. Vielerorts bestimmte die Bilanzsaison das Geschehen. In Tokio stiegen Japan Tobacco um 9,5 Prozent, nachdem der Tabakkonzern seine Umsatz- und Gewinnziele erhöht hatte. Positiv wurden auch die Zahlen von Komatsu (+4,8%) aufgenommen. Kyocera (-7,5%) hat hingegen mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Auch Toyota (-1,9%) verdiente weniger als erwartet. In Schanghai stützte der Caixin-Einkaufsmanagerindex, der im Oktober gestiegen war. Der HSI in Hongkong lag im späten Handel fast 6 Prozent im Plus, angeführt von Technologiewerten. Ihr Subindex stieg um 8,8 Prozent. Meituan sprangen um gut 15 Prozent und Alibaba um rund 10 Prozent. Tencent stiegen um gut 12 Prozent nach Berichten, Citic wolle bei dem Unternehmen einsteigen. Aus dem Immobiliensektor kamen derweil erneut schlechte Nachrichten. So brachen CIFI Holdings um 23 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Rückzahlung von Schulden gestoppt hat. Der Kospi verbesserte sich in Seoul unter anderem dank guter Unternehmenszahlen. So gewannen LG Chem 11 Prozent nach der Vorlage überraschend guter Drittquartalszahlen. Kepco Engineering & Construction schossen um das Tageslimit von 30 Prozent nach oben. Der Kurs von Doosan Enerbility sprang um 20 Prozent. Beide Titel profitierten davon, dass Südkorea und Polen eine Absichtserklärung zum Bau eines Kernkraftwerks unterzeichnet hatten. In Sydney stützte der angehobene Leitzins. Einige Marktteilnehmer hätten einen größeren Zinsschritt erwartet.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der Fed-Sitzung auf der Stelle. Die Risikoneigung an den Kapitalmärkten legte jüngst zu, nachdem es Signale über eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos gab. Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, geht davon aus, dass sich die Fed alle Optionen für die Dezember-Sitzung offen halten werde. Die Fed habe zwar das Funktionieren der Märkte im Blick, möchte aber auf das Schlimmste vorbereitet sein, ohne bei der immer noch hohen Inflation voreilig eine Kehrtwende bei den wirtschaftlichen Bedenken zu signalisieren, so die Teilnehmerin.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Die Clearing-Tochter der Deutschen Börse will mit einem neuen Anreizprogramm das Clearing-Geschäft weiter ausbauen. Ziel ist es, das Clearing von OTC-Zinsderivaten innerhalb der EU für Kunden attraktiver zu machen. Auch regulatorische Zielsetzungen - Clearing-Operationen sollen verstärkt in der EU abgewickelt werden - würden auf diesem Weg unterstützt.

LUFTHANSA

und die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V. (UFO) haben sich auf einen neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag sowie einen Tarifvertrag Teilzeit für das Kabinenpersonal der Deutschen Lufthansa AG geeinigt. Die vereinbarten Gehaltssteigerungen betreffen rund 19.000 Beschäftigte. Dabei profitieren vor allem die Einstiegsgehälter. Mit den neuen Verträgen wird zudem der im Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Krisenvertrag formal beendet.

GALERIA

Der Insolvenzverwalter der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz, hat harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte Geiwitz am Dienstag dem WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Galeria hatte am Montag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

ASTRAZENECA

hat für ihren Covid-19-Impfstoff Vaxzevria in der Europäischen Union die volle Marktzulassung erhalten. Der anglo-schwedische Pharmariese erklärte, Vaxzevria habe sich als wirksam gegen alle Formen von Covid-19 erwiesen.

GOODYEAR

Belastet von hohen Kosten und schwächeren Reifenverkäufen hat Goodyear im dritten Quartal einen überraschend deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der US-Wettbewerber von Continental und Michelin mitteilte, wurden höheren Aufwendungen zumindest teilweise durch gestiegene Verkaufspreise ausgeglichen

JOHNSON & JOHNSON (J&J)

baut sein Medizintechnik-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es die Abiomed Inc. Diese wird in dem Deal mit 16,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

PFIZER

UBER

UPS

ARAMCO

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco profitiert massiv von den steigenden Ölpreisen und damit indirekt vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie das Unternehmen am Dienstag in Riad mitteilte, stieg sein Nettogewinn im dritten Quartal um 39 Prozent auf 42,4 Milliarden Dollar (42,7 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 30,4 Milliarden Dollar gelegen. Der Zuwachs sei im Wesentlichen zurückzuführen "auf höhere Ölpreise und höhere Verkaufsmengen".

FOXCONN

Der iPhone-Hersteller Foxconn in China versucht, seine Angestellten mit Bonuszahlungen zum Bleiben zu bewegen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag im Netzwerk WeChat an, pro Anwesenheitstag 400 Yuan (55 Euro) auszuzahlen. Zuvor waren zahlreiche Arbeiter des weltgrößten iPhone-Werks regelrecht geflohen, weil das Werksgelände wegen eines Corona-Ausbruchs seit Mitte Oktober weitgehend abgeriegelt ist.

NASPERS

hat einen Bericht der News-Website Asian Tech Press über angeblich laufende Verhandlungen zum Verkauf seines kompletten Aktienpakets am chinesischen Internetkonzern Tencent als "spekulativ und unwahr" zurückgewiesen. Darin war von Gesprächen die Rede, die Naspers angeblich mit einer Gruppe unter Führung der staatlichen chinesischen Investmentgesellschaft Citic führt. Der Bericht berief sich auf Quellen aus dem Citic-Umfeld.

PFIZER

rechnet im Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz mit seinem Corona-Impfstoff als bisher. Dementsprechend wird der Konzern auch zuversichtlicher für die Konzernerlöse 2022. Im dritten Quartal reichte es nicht für einen höheren Umsatz, die Markterwartungen wurden aber übertroffen.

SONY

hat im zweiten Geschäftsquartal fast ein Viertel mehr verdient und ist mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr zuversichtlicher geworden. Wie die Sony Group Corp mitteilte, kletterte der Nettogewinn dank einer starken Entwicklung im Musik- und Elektronikgeschäft im am 30. September beendeten Berichtsquartal um 24 Prozent auf 263,96 Milliarden Yen oder umgerechnet 1,79 Milliarden Euro. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 218,50 Milliarden Yen erwartet hatten. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 2,752 Billionen Yen zu.

UBER TECHNOLOGIES

hat sich im vergangenen Quartal trotz hoher Inflation und Sorgen über eine schwächelnde Wirtschaft gut entwickelt. Der Ride-Hailing-Dienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 8,34 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn - eine Zahl, die einige Ausgaben ausschließt - erreichte 516 Millionen Dollar und damit den höchsten Wert aller Zeiten. Beide Werte lagen leicht über den Erwartungen der Wall Street.

UPS

will von den mehr als 100.000 Saisonarbeitskräften, die für die Feiertage eingestellt werden sollen, mindestens 60.000 am kommenden Wochenende anheuern. Der "UPS Brown Friday" wird am 4. November beginnen und mehr als 450 persönliche und virtuelle Einstellungsveranstaltungen umfassen. UPS will im Zuge dessen saisonale Zusteller, Lagerarbeiter und Fahrerassistenten anwerben.

