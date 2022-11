Um 10:14 liegt der ATX TR mit +0.79 Prozent im Plus bei 6246 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -20.42% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +3.81% auf 12.395 Euro, dahinter RBI mit +1.85% auf 14.33 Euro und Porr mit +1.63% auf 10.61 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13393 (+1.03%, Ultimo 2021: 15884, -15.68% ytd). Der Oktober brachte ein ATX TR Plus von 9,1 Prozent (5680.36 auf 6197.17) Die besten Einzeltitel im Oktober: - voestalpine 2022/10 25.53%- OMV 2022/10 24.81%- SBO 2022/10 24.05%- DO&CO 2022/10 17.06%- RBI 2022/10 15.23% Die November-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft Cullinan: Cullinan Metals erwirbt Option für Lithium-Liegenschaft bei Thunder Bay, ON (Der Input von Christian Drastil für den ...

