Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4139/, alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/33 geht es um Nachberichterstattung zu den "News" vom 1. April sowie um einen starken Marktstart in den April heute mit den Ölwerten vorne. Die stärksten Aktien im Q1 waren Lenzing, voestalpine und Semperit, also 2x OÖ und auch 2x B&C - RBI: Florian Beckermann und Rudi Preyer haben da was dazu: "Remain&Explain" und ein Video, das auch für Rudis Wrestling-Aktivitäten durchgehen würde ....

