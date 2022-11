Uber hat einen besser als erwarteten Quartalsumsatz gemeldet. Der Verlust konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert werden. CEO Khosrowshahi gibt sich auch mit Blick auf das laufende Quartal sehr optimistisch.

Uber meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,42 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. 512 Millionen US-Dollar entfielen dabei auf Neubewertungen von Uber-Beteiligungen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 72 Prozent auf 8,34 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen meldete einen Rekordwert für das bereinigte EBITDA von 516 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analysten-Schätzungen von durchschnittlich 457,7 Millionen US-Dollar. Die Bruttobuchungen für das Quartal beliefen sich auf 29,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für das vierte Quartal 2022 rechnet Uber mit einem währungsbereinigten Wachstum der Bruttobuchungen von 23 bis 27 Prozent und einem bereinigten EBITDA von 600 bis 630 Millionen US-Dollar.

In einer Erklärung sagte CEO Dara Khosrowshahi, dass Uber ein "starkes Quartal" ablieferte und vom boomenden Reiseverkehr, der nachlassenden Lockdowns und den Verschiebungen bei den Verbraucherausgaben profitierte. Der Oktober sei zudem der beste Monat gewesen, den das Unternehmen je hatte, sowohl bei der Mobilität als auch bei den Bruttobuchungen. Er warnte jedoch, dass das Unternehmen nach den letzten Jahren gelernt habe, nichts für selbstverständlich zu halten.

"Mit anhaltender Strenge bei den Kosten, Disziplin beim Personalbestand und einem ausgewogenen Ansatz bei der Kapitalallokation, sind wir gut positioniert, um in den kommenden Quartalen eine wachsende Rentabilität zu erzielen", zitiert CNBC Khosrowshahi.

Die Aktien von Uber sind in diesem Jahr bisher um mehr als 36 Prozent gefallen. Die Aktie haussiert nach Vorlage des Zahlenwerks und notiert um rund 14 Prozent höher. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent für die Uber-Aktie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Stürmische Zeiten an der Börse, so stürmisch wie lange nicht mehr. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich jedoch Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. Erfahren Sie hier mehr.

Enthaltene Werte: US90353T1007