Hitachi Astemo wurde mit der Lieferung von E-Motoren und Wechselrichtern für künftige Elektro- und Hybridfahrzeuge von Nissan beauftragt. Der Automobilzulieferer wird die Komponenten an den Systemintegrator Jatco liefern, der mehrheitlich im Besitz von Nissan ist. Darüber hinaus will Automobilzulieferer den Verkauf seiner eigenes entwickelten E-Achse an verschiedene Automobilhersteller weltweit ausbauen ...

