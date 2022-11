Es wäre übertrieben zu sagen, dass die TUI-Aktie sich gerade inmitten einer Kursrallye befindet. Doch das Papier hat sich in jüngster Vergangenheit recht ordentlich entwickelt und zuletzt konnten die Bullen starke Signale hinterlassen.Just am gestrigen Montag ging es mit den Kursen um satte 4,5 Prozent in die Höhe, womit die wichtige Marke bei 1,50 Euro einmal mehr nach oben passiert werden konnte, und das nicht zu knapp. Bis auf 1,54 Euro konnte die Aktie von TUI (DE000TUAG000) sich verbessern und damit zumindest aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Signal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...