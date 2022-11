Earnix voll funktionsfähige Telematiklösung bietet mehr als nur die Aufzeichnung von Fahrdaten, um Verhaltensmuster zu erkennen und das Kundenerlebnis zu verbessern

Earnix, ein weltweit tätiger Anbieter von erfolgskritischen, kompatiblen und Cloud-basierten intelligenten Lösungen für die Preisgestaltung und Produktpersonalisierung für Versicherer und Banken, gab heute bekannt, dass Simpego, ein komplett digitaler Schweizer Versicherer und führend auf dem Gebiet der dynamischen und Machine Learning (ML)-gestützten Preisgestaltung, sich für die Earnix Drive-It-Lösung entschieden hat, eine vollständige Telematik- und UBI-Lösung. Die Earnix Drive-It Lösung kombiniert eine App, die zuverlässige Daten über Bremsvorgänge, Beschleunigung, Ablenkung, Geschwindigkeit, Kurvenfahrten und andere reale Fahrereignisse sammelt, mit ML- und KI-Funktionen, um prädiktive, personalisierte Auswertungen zu erstellen.

Earnix Drive-It erweitert die Telematikkapazitäten schnell um eine komplett betriebsbereite Lösung, indem Earnix Price-It, eine seit 2018 von Simpego genutzte End-to-End-Lösung zur Preisgestaltung und Bewertung, integriert wird. Die Lösung lässt sich flexibel in bestehende Systeme integrieren und operationalisiert neue verhaltensbasierte Datenquellen. Durch die Ausrichtung der Angebote an realen Verhaltensweisen können die Versicherer Risikofaktoren besser einschätzen und bepreisen, neue Prämien erschließen und die operative Effizienz steigern.

"Nach einer sorgfältigen Prüfung mehrerer Telematiklösungen ging Earnix als klarer Sieger hervor", so Michael Ammann, Chief Underwriting Officer bei Simpego. "Die Funktionalitäten der App in Verbindung mit der hochpräzisen Berichterstattung über das Fahrerverhalten und die nahtlose Integration mit unserer bestehenden Pricing-Lösung von Earnix bieten uns die Flexibilität, Agilität und Governance, die wir brauchen."

Mit Earnix Drive-It profitieren sowohl Versicherer als auch Versicherungsnehmer schnell von den Vorteilen. Dank des reibungslosen Onboardings und der skalierbaren Datenerfassung kann der Versicherungsnehmer Earnix Drive-It im App Store herunterladen, sich registrieren und losfahren. Durch die hohe Konsistenz und Qualität der Fahrdaten mittels Sensorfusion lässt sich das genaue Fahrverhalten ermitteln, beispielsweise die gefahrenen Kilometer, die Häufigkeit von Geschwindigkeitsüberschreitungen, Kurvenfahrten, Vollbremsungen und die Telefonnutzung.

"Die Earnix Drive-It Lösung ist wirklich eine Klasse für sich", erklärt Adrian Coupland, Leiter des Bereichs EMEA Insurance bei Earnix. "Unsere Earnix Drive-It-Telematiklösung ist direkt in unsere marktführende Pricing- und Rating-Lösung integriert, damit unsere Kunden ohne Verzögerung von in Echtzeit erfassten Fahr- und Risikodaten profitieren können."

Earnix Drive-It kann sowohl als reine App-Option als auch in Verbindung mit fahrzeuginterner Hardware eingesetzt werden. Der einfache Zugang zu einer einsatzbereiten Telematiklösung ist der Schlüssel zu einer schnellen Akzeptanz und Kundenzufriedenheit.

Über Simpego

Die Simpego Versicherungen AG mit Sitz in 8048 Zürich wurde 2016 unter dem Namen Dextra Versicherungen AG gegründet und ist ein auf Online-Versicherungen spezialisierter Versicherer. Sie ist die einzige unabhängige Online-Kfz-Versicherung mit eigener Risikoträgerlizenz in der Schweiz. Weitere Informationen über die Simpego Versicherungen AG finden Sie auf unserer Website (www.simpego.ch).

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von erfolgskritischen, kompatiblen und Cloud-basierten intelligenten Lösungen für Pricing, Rating, Underwriting, Produktpersonalisierung und Telematik. Die vollständig integrierten Lösungen bieten einen ultraschnellen ROI und sind darauf ausgelegt, die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken arbeiten durch die Erschließung von Werten in allen Geschäftsbereichen zu verändern. Earnix bietet seit 2001 Innovationen für Versicherer und Banken an und bedient Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Israel.

Weitere Informationen finden Sie unter: earnix.com.

