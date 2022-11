In Katar wurde kürzlich das weltweit größte Elektrobus-Depot eingeweiht. Auf einer Fläche von mehr als 400.000 Quadratmetern besteht das E-Bus-Depot aus 24 Gebäuden und bietet Platz für 478 Elektrobusse. Das Depot in Lusail habe kürzlich einen Guinness-Weltrekord für das weltweit größte Elektrobus-Depot aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung. Während der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in ...

