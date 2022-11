Müll-Aktien sind kein Schrott! Warum sich Müll-Aktien für Anleger richtig lohnen können, darüber spricht Volker Schilling, Gründer und Vorstand bei Greiff capital, mit Martin Kerscher von w:o TV. Einschalten!

Müll fällt immer an, auch wenn es an der Börse gerade nicht so läuft. "Das Wachstum in der Branche ist sehr, sehr groß", stellt Volker Schilling fest. Die Umsatzzahlen seien stabil. Das Wachstum betrage zehn bis 20 Prozent pro Jahr. "Das lasse das Börsianer-Herz höherschlagen".

Besonders spannend: Das Thema Energie spiele für immer mehr Müll-Aktien eine Rolle. So würden viele Mülldeponien Deponiegas (renewable natural gas; kurz RNG) herstellen und verkaufen. Welche Müll-Aktien Volker Schilling empfiehlt, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten!



Moderation: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US7607591002,US94106L1098