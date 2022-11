Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA6034653031 Mineworx Technologies Ltd. 01.11.2022 CA75903N1096 Regenx Tech Corp. 02.11.2022 Tausch 1:1

CA4113001065 Tribeca Resources Corp. 01.11.2022 CA89602G1090 Tribeca Resources Corp. 02.11.2022 Tausch 5:1

CA32016U2074 First Energy Metals Ltd. 01.11.2022 CA31422Y1007 FE BATTERY METALS CORP 02.11.2022 Tausch 3,8:1

US90187B4086 Two Harbors Investment Corp. 01.11.2022 US90187B8046 Two Harbors Investment Corp. 02.11.2022 Tausch 4:1

KYG4181B1014 Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. 01.11.2022 KYG4181B1196 Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd. 02.11.2022 Tausch 10:1

ES0105517009 Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A. 01.11.2022 ES0105517025 Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A. 02.11.2022 Tausch 1:4

SE0016785513 RightBridge Ventures Group AB 01.11.2022 SE0019070749 RightBridge Ventures Group AB 02.11.2022 Tausch 25:1

