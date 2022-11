EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

RIXX Invest AG: Fortgeschrittene Gespräche bezüglich eines Erwerbs von 100 % der Rattlesnake Oil and Gas LLC, Dover, Delaware, USA im Wege einer Sachkapitalerhöhung Berlin, 01.11.2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die RIXX Invest AG mit Sitz in Berlin und gelistet im Freiverkehr der Berliner Börse ("RIXX") befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen mit der CMR Holding Group Ltd. über den Abschluss eines Einbringungsvertrages über 100 % an der Rattlesnake Oil and Gas LLC. Die Übernahme der Rattlesnake Oil and Gas LLC würde im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien erfolgen, über die eine außerordentliche Hauptversammlung zu entscheiden hätte. Preis und Umtauschverhältnis werden zur Zeit final verhandelt. Die Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrates der RIXX und der zuständigen Gremien der CMR Holding. Kontakt: Thomas Knipp Vorsitzender des Vorstandes ?+49 30 629319872???? thomas.knipp@rixx-invest.com 01.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

