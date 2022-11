Es waren wieder einmal dramatische Szenen, welche uns gestern aus China erreichten. Aufgrund von neuerlichen Corona-Infektionen kam es im Reich der Mitte zu weitläufigen Abriegelungen. Medienberichten zufolge sitzen dadurch nicht nur einige Besucher in Disneyland in Shanghai fest. Auch eine Fabrik des Apple-Zulieferers Foxconn soll wohl abgeriegelt worden sein.Viele Angestellte wollten sich davor retten und im Netz kursieren derzeit Videos, in denen Menschen geradezu verzweifelt über die Zäune klettern, um dem Lockdown noch entgehen zu können. Welche Folgen sich ...

