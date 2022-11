Bei Varta reihten sich zuletzt zahlreiche Hiobsbotschaften aneinander. Zurückgenommene Umsatz- und Gewinnprognosen, Rücktritt des CEO und Großaktionäre, die Varta-Aktien gleich bündelweise auf den Markt schmeißen. Doch an der Börse scheint das Schlimmste überstanden. Denn heute schießt die Aktie regelrecht nach oben und verbessert sich um knapp 7%! Da scheinen die Zahlen für das dritte Quartal bei den Anlegern wohl doch ganz gut angekommen zu sein…

Nach knapp 225 Millionen Euro Umsatz im dritten Quartal im vergangenen Jahr bei einem EBITDA von rund 70 Millionen Euro, verzeichnete Varta in Q3 2022 nun Umsätze in Höhe von 194 Millionen Euro. Ein Rückgang von rund 15%. Erschreckend allerdings die Gewinnentwicklung, denn das EBITDA liegt bei -2,5 Millionen Euro. Ursprünglich hatte Varta einen Gewinn von 40 bis 50 Millionen Euro in Aussicht ...

