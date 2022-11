Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Batteriekonzerns Varta verzögern sich am Dienstag wegen technischer Probleme, auch die Pressekonferenz verschiebt sich. Am Markt kommt das nicht gut an. Die Aktie verliert im frühen Handel rund sieben Prozent, nachdem sich der MDAX-Titel seit Jahresbeginn bereits fast geviertelt hat.Varta arbeitet derzeit an der Bereitstellung des Zwischenberichts und will auch zeitnah eine neue Uhrzeit für die ursprünglich auf 11:00 Uhr terminierte Pressekonferenz mitteilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...