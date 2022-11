DJ Aktien Schweiz geben nach - Lonza klar Schlusslicht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leichter tendiert. Am Nachmittag sorgte die schwächer tendierende Wall Street für etwas Druck nach unten, ehe der SMI im Schlussgeschäft noch einen kleinen Satz nach oben machte. Mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 10.784 Punkte rangierte der SMI im innereuropäischen Vergleich weiter hinten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 30,2 (Montag: 49,18) Millionen Aktien.

Neben dem zum Euro deutlicher anziehenden Franken, wodurch sich Exporte aus der Schweiz verteuern, drückte das starke Minus der Lonza-Aktie von 5,1 Prozent auf den Leitindex. Kursbelastend wirkten laut den Analysten von RBC negative Aussagen des US-Wettbewerbers Catalent. Das Unternehmen senkte seinen erst vor zwei Monaten noch aufgestellten Ausblick und verwies auf das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld und weitere negative Nachfragefaktoren.

Von Lonza selbst gab es derweil die Nachricht einer neuen Kapsellösung für die Verabreichung von Medikamenten. Die neuartigen Kapseln sollen zudem den Herstellungsprozess von Arzneimitteln vereinfachen, weil keine zusätzliche Beschichtung oder Versiegelung der Kapseln erforderlich ist. Zweitgrößter Verlierer im SMI waren Givaudan mit einem Minus von 1,6 Prozent.

An der Spitze im SMI rangierten Richemont (+3,2%) und in der zweiten Reihe legten Swatch ebenso um 3,2 Prozent zu. In beiden Fällen dürfte die Nachricht für Käufe gesorgt haben, dass China möglicherweise seine Null-Covid-Strategie lockert. Davon dürften dann zunächst solche Unternehmen profitieren, die stark von der Nachfrage in China abhängig sind, wie eben Richemont und Swatch.

Sika verloren 0,9 Prozent nach der Platzierung einer dreitranchigen Anleihe über 600 Millionen Franken bei Renditen zwischen 1,6 und 2,3 Prozent.

