Fehler passieren, wichtig ist nur, sie nicht zu wiederholen. Leider ist die Ampel gerade im Begriff, genau das zu tun. Für Menschen, die mit Öl oder Pellets heizen, sind keine standardmäßigen Entlastungen, sondern nur Härtefallregelungen vorgesehen, dabei sind die Preise für Heizöl bislang stärker gestiegen als die für Gas. Die Regierung begründet das unter anderem damit, dass die richtig großen Sprünge der Gaspreise anders als beim Öl verzögert bei den Verbrauchern ankämen und deshalb erst noch bevorstünden. Heizölkunden, die für eine Tankfüllung etwa doppelt so viel wie im Vorjahr bezahlen mussten, hilft das aber nur wenig. Will sie nicht erneut erst unter öffentlichen und dann unter Zeitdruck geraten, muss die Regierung an diesem Punkt nachbessern. Nicht irgendwann, sondern jetzt.



