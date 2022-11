SHYFT, ein elektronisches Lichtplanungsgerät, automatisiert die gesamte LED-Produktpalette von Fluence und hilft Landwirten, ihre Umgebung zu optimieren, egal wo sie sich befinden

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute die Markteinführung von SHYFT Light Scheduler bekannt, einem Tool zur Beleuchtungsautomatisierung, das den Landwirten eine fachkundige und einfach zu bedienende Kontrolle über ihre Wachstumsumgebung bietet.

In einer Branche mit notorisch knappen Gewinnspannen müssen die Landwirte jeden Vorteil nutzen, um das Umweltmanagement zu verbessern, die Umsatzleistung zu steigern und die Betriebskosten zu reduzieren. SHYFT ist ein benutzerfreundliches, wasserdichtes, an der Wand montierbares Gerät mit patentierter Lichtakklimatisierungstechnologie, mit dem Landwirte die Beleuchtungsbedingungen in mehreren Beleuchtungszonen gleichzeitig automatisieren, steuern und überwachen können. Es bietet außerdem die Möglichkeit, präzise Bedingungen für Pflanzen zu konfigurieren und zu replizieren, um die Erträge zu maximieren und die Wachstumszyklen pro Saison zu verlängern.

"Das Ziel eines jeden Fluence-Produkts ist es, die Landwirte bei einem intelligenteren Anbau zu unterstützen", sagte David Cohen, CEO von Fluence. "Das erreichen wir nicht nur durch die Entwicklung erstklassiger Beleuchtungsprodukte, mit denen Erträge und Effizienz gesteigert werden, sondern auch durch die Entwicklung von Produkten wie SHYFT, die es den Landwirten ermöglichen, ihre Beleuchtungssysteme effektiver und genauer zu verwalten."

SHYFT, das mit der gesamten Auswahl von LED-Beleuchtungstechnologie von Fluence kompatibel ist, ist für eine breite Palette von Betriebstemperaturen und Luftfeuchtigkeitswerten ausgelegt und kann direkt in Anbauumgebungen montiert werden. Die Lichtakklimatisierungs- und Lichtperioden-Modi des Produkts regulieren die Intensität und Dauer der Lichtzufuhr, fördern das Wachstum und schützen gleichzeitig die Gesundheit der Pflanzen. SHYFT kann auch mit dem DC Flex Dimming Cable oder Wireless Flex Dimming installiert werden, einer revolutionären Lösung, die die Bluetooth Mesh-Technologie nutzt, um die Lichtintensität der Fluence-Leuchten drahtlos mit jedem branchenüblichen 0-10V-Dimmer oder Umweltcontroller anzupassen.

"Das Team von Fluence, bestehend aus Wissenschaftlern und Beleuchtungsexperten, arbeitet mit unserem Netzwerk von Landwirten zusammen, um herauszufinden, was die Landwirte brauchen, um sowohl die Ernte als auch die betriebliche Leistung zu maximieren", sagte Jordon Musser, Chief Product Officer von Fluence. "Wir haben von Landwirten aller Größenordnungen gehört, wie wichtig es ist, die Ertragskonsistenz durch die Zeitplanung zu optimieren. SHYFT bietet die Flexibilität, die Anbaubedingungen für verschiedene Wachstumsstadien anzupassen."

SHYFT hilft kleineren Landwirten bei der Umstellung auf automatisierte Planung und unterstützt größere Landwirte dabei, unnötige Integrationskosten in komplexere Kontrollsysteme zu vermeiden.

SHYFT ist derzeit nur in Nordamerika erhältlich. Weitere Informationen zu SHYFT, Fluence und dem erweiterten Portfolio an Leuchten und Lichtsteuerungen des Unternehmens finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence), entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenzucht und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Digital-Solutions-Sparte von Signify. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

