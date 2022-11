Andersen Global erweitert seine asiatische Plattform über eine Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Dherakupt (DKRI), die umfassende juristische Fähigkeiten für Thailand und die umliegenden Märkte mitbringt.

DKRI wurde 2004 von dem geschäftsführenden Partner Dr. Anuphan Kitnitchiva gegründet und bietet ein komplettes Paket an Rechtsdienstleistungen an, einschließlich Gesellschafts- und Handelsrecht, Fusionen und Akquisitionen, Umstrukturierungen, Kapitalmärkte, Transfer-Pricing und persönliche Datenerfassung. Das Team der Kanzlei arbeitet eng mit seinen Mandanten zusammen, um diese mit qualitativ hochwertigen, nahtlosen Dienstleistungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor in Thailand und weltweit zu bedienen.

"Unsere Kanzlei ist stolz auf ihre starken Kundenbeziehungen und ihr tiefes Branchenwissen, um diese erstklassigen Lösungen anzubieten", sagte Anuphan. "Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird unsere Kanzlei auch in Zukunft Ergebnisse erzielen, die die geschäftlichen Anforderungen von Unternehmen erfüllen und unser Ziel, eine führende Kanzlei in der Region zu sein, untermauern."

"Seit mehr als 16 Jahren haben Anuphan und sein Team die Erwartungen ihrer Kunden übertroffen und durch ihre Entschlossenheit, ihr juristisches Wissen und ihre Expertise zu erweitern, gezeigt, dass sie sich für ihre Kunden einsetzen", fügte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz hinzu. "Die enorme Expertise von DKRI ergänzt unsere bestehenden Fähigkeiten in der Region. Über unsere Mitglieder und die mit ihnen zusammenarbeitenden Kanzleien haben wir nun eine der größten juristischen Präsenzen in der gesamten asiatischen Region."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedkanzleien, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedskanzlei Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute weltweit über mehr als 12.000 Fachmitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und ist über seine Mitgliedskanzleien und kooperierenden Kanzleien an mehr als 380 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005242/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700