Heute verkündete die Markenlink-Managementplattform, Rebrandly, eine Partnerschaft mit Nova Registry, dem Betreiber der generischen .link Top Level Domain (gTLD). Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden Registerführer-Partner von Nova Registry in der Lage sein, .link-Namen in Kombination mit Rebrandlys starken Linkmanagement-Fähigkeiten anzubieten.

Mit dieser Partnerschaft verpflichten sich Rebrandly und Nova Registry, es für Erschaffer leicht zu machen, Markenlinks zu generieren und zu verwalten, während sie die Verfügbarkeit der neuen .link TLD vervielfachen. Durch Kombination der .link TLD mit Rebrandlys Palette an Linkmanagement-Tools werden Unternehmen jeder Größenordnung besser in der Lage sein, ihr Branding zu steuern und die Performance ihrer verknüpften Assets zu messen.

"Wir bei Rebrandly konzentrieren uns darauf, unseren Kunden die Tools zu geben, die sie benötigen, um ihre Links vollständig mit ihrer Marke zu versehen, zu besitzen und zu verwalten", stellte Rebrandlys CEO Carla Bourque fest. "Wir freuen uns, mit Nova Registry zusammenarbeiten zu können, um ihren Registerführer-Partnern unsere branchenführenden Fähigkeiten bereitzustellen."

Zusätzlich zu der Bereitstellung von privaten Linkanalysen für Kunden sind Rebrandly-Links auch wiederverwendbar Benutzer können verknüpfte Inhalte leicht umleiten oder entfernen, ohne den Text zu ändern. Diese Kombination aus Markenvertrauen und einfacher Bearbeitbarkeit machen Rebrandly zu einem aufstrebenden Führer in der Linkmanagement-Branche. Nova Registry wurde von einem Kollektiv von Tech-Unternehmern und Profis der Domain-Branche gegründet, deren Mission es ist, die .link-TLD faktisch zum Standard für Links und Linkmanagement zu machen.

"Wir sind gespannt auf die Partnerschaft mit Rebrandly, um unseren Registerführer-Partnern eine integrierte Lösung für die Erschaffung und Verwaltung von .link-Domains zu bieten", sagte Nova Registrys General Manager Vaughn Liley. "Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt und hilft ihnen dabei, die Performance ihrer Links besser zu verwalten und zu messen."

Weitere Informationen über Rebrandly finden Sie unter https://www.rebrandly.com. Weitere Informationen über .link finden Sie unter https://nova.link/.

Über Rebrandly

Rebrandly ist eine Linkmanagement-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, auf sichere Weise kundenspezifische URLs mit ihrer Marke zu versehen, zu analysieren und zu teilen, und zwar über eine Reihe branchenführender Link-Lösungen, einschließlich ClickMeter, Rebrandly und LinkGallery. Rebrandly steigert das Markenbewusstsein, verbessert Umwandlungsraten, verfolgt erweiterte Analysen und hilft Unternehmen jeder Größenordnung so dabei, die Wirkung ihrer Links auf sichere Weise zu verwalten und zu messen. Rebrandly, das 2015 gegründet wurde und seinen Sitz in den USA hat, dient zehntausenden Organisationen in aller Welt, darunter Delta Airlines, Land Rover und Zillow. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rebrandly.com.

Über Nova Registry

Nova Registry Ltd. ist der Registerführerbetreiber für die generische .link Top-Level Domain mit Sitz in Valletta, Malta. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Welt zu verknüpfen, indem es .link faktisch zum Standard für alles im Zusammenhang mit Links macht. Angefangen von Websites über Links in Bios, Marken-Links und die Erschafferwirtschaft bis hin zu Apps und Wallets sowie sich entwickelnden Web3-Technologien .link, das universell verstanden wird und grenzenlos ist, ermöglicht es Benutzern, unvergessliche Identitäten zu erstellen. Einprägsam. Teilbar. Markentauglich.

